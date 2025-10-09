22-Jähriger rast mit Motorrad über die Schleifenstraße

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Nagahama-Allee unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei hatten Beamte einer Streife gegen 22 Uhr beobachtet, wie der Mann samt Mitfahrer auf seiner Maschine regelrecht gerast war. „Als die Beamten den 22-Jährigen kontrollieren wollten, bremste dieser abrupt ab“, heißt es von der Polizei. „Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß verhindern.“ Die Polizei kontrollierte den 22-Jährigen anschließend und unterband die Weiterfahrt. Außerdem stellten die Ermittler die Autoschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines möglichen verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 22-Jährigen; das Delikt kann sich auch gegen Alleinraser richten. (jaka).

