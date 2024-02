23-Jähriger beschädigt Scheibenwischer an Auto

Ein junger Mann hat in der Innenstadt ein Auto beschädigt. Dabei wurde er allerdings beobachtet.

Er beschädigte mitten am Tag ein Auto. Ein 23-Jähriger hat sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Wertachstraße am Scheibenwischer eines geparkten Autos zu schaffen gemacht. Das berichtet die Polizei. Zeugen beobachteten ihn und riefen die Polizei.

Die Beamten nahmen den jungen Mann noch vor Ort fest und stellten seine Personalien fest. Anschließend wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. (ina)