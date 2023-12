24-Jährige randaliert in Schnellrestaurant und geht auf Polizisten los

Eine junge Frau wird in einem Restaurant in der Innenstadt von Augsburg gewalttätig – nicht nur gegenüber einem Mitarbeiter.

Eine 24-jährige Frau ist am Montag in einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße gewalttätig geworden. Nach Angaben der Polizei randalierte die Frau gegen 16.30 Uhr in dem Restaurant und schlug einem Mitarbeiter ins Gesicht. "Als die verständigten Einsatzkräfte eintrafen, versuchte die 24-Jährige, nach den Einsatzkräften zu schlagen", teilt die Polizei mit. Die 24-Jährige wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (jaka)