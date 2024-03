28-Jähriger nach Auseinandersetzung mit der Polizei in U-Haft

Ein Mann soll nach der Schlägerei in der Jakoberstraße in Augsburg auch Polizeibeamte attackiert haben. Ein Richter schickte ihn dafür vorerst ins Gefängnis.

Ein 28-jähriger Mann soll am Samstag Polizeibeamte in der Jakoberstraße angegriffen haben. Wie die Polizei berichtet, war den Beamten in der Nacht gegen 2 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. "Bei Eintreffen der Beamten waren noch der 28-Jährige und ein 32-Jähriger vor Ort, die nach wie vor aufeinander losgingen", heißt es von der Polizei. Zwei weitere bislang unbekannte Personen seien geflohen. "Beim Einschreiten der Beamten zeigte sich der 28-Jährige äußerst aggressiv und wehrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen", so die Polizei. Dabei soll er einem Beamten ins Gesicht gespuckt haben.

"Da der 28-Jährige durch die vorangegangene Auseinandersetzung mit dem 32-Jährigen blutete, bekam der Beamte neben Speichel auch Blut ins Gesicht." Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zunächst zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ ein Ermittlungsrichter am Montag Haftbefehl gegen den Verdächtigen und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt; die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (jaka)