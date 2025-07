28-Jähriger schlägt auf andere Männer ein und verletzt Polizisten

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstag in der Fuggerstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 28-Jähriger gegen 1.30 Uhr mehrere Personen angesprochen und sich mit ihnen unterhalten. „Im Verlauf des Gesprächs verhielt sich der 28-Jährige offenbar zunehmend aggressiv“, heißt es von der Polizei. Hierbei schlug er den Angaben zufolge einen 24-Jährigen sowie einen 23-Jährigen aus der Personengruppe unvermittelt ins Gesicht. „Die beiden wurden hierbei leicht verletzt“, teilt die Polizei mit. Als die Polizeibeamten vor Ort waren, soll der 28-Jährige „erheblichen Widerstand“ geleistet haben. „Hierbei verletzte er sich leicht und wurde medizinisch versorgt“, so die Schilderung der Polizei. Anschließend kam der Mann in den Polizeiarrest. Er soll auch zwei Polizisten verletzt haben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 28-Jährigen. (jaka)

