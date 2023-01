28-Jähriger stiehlt an Haltestelle Rucksack

Ein Mann trifft sich mit seinen Freunden an einer Haltestelle in Augsburg. Plötzlich wird sein Rucksack gestohlen.

Es war am Freitagabend gegen 20.45 Uhr, als sich ein 44-Jähriger mit seinen Freunden an einer Haltestelle in der Rosenaustraße aufhielt. Seinen Rucksack hatte der Mann dabei am Boden abgestellt. Wie die Polizei berichtet, näherte sich irgendwann ein 28-Jähriger der Gruppe.

Der junge Mann war den Freunden offenbar flüchtig bekannt. Er ging demnach auf den 44-Jährigen zu, nahm aber dann den Rucksack an sich und flüchtete. Die Polizei fahndete nach dem 28-Jährigen und fand ihn im Bereich des Augsburger Hauptbahnhofes. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. (ina)