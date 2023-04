36-Jähriger soll diverse Straftaten begangen haben

Polizisten beobachten in der Innenstadt einen Mann, der gegen ein Auto tritt. Offenbar nicht das einzige Delikt, für das der Verdächtige an dem Tag verantwortlich war.

Ein 36 Jahre alter Mann soll am Sonntag in Augsburg zahlreiche Straftaten begangen haben. Nach Angaben der Polizei beobachteten Beamte einer Streife den Mann gegen 21.15 Uhr dabei, wie er in der Maximilianstraße gegen ein geparktes Auto trat. "Auf Ansprache der Beamten reagierte der Mann zunächst nicht und trat weiter auf das Fahrzeug ein", heißt es von der Polizei. Als die Polizisten ihn fesseln wollten, habe der 36-Jährige Widerstand geleistet, so die Polizei weiter, und die Beamten auch beleidigt. "Weiter trat er gegen das Polizeiauto und spuckte einem Beamten ins Gesicht." Der Mann kam daraufhin in den Polizeiarrest. Laut Polizei soll der 36-Jährige an dem Tag bereits wegen des Verdachts des Einmietbetruges und Zechbetruges aufgefallen sein. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den Mann. (jaka)