43-Jährige soll Polizisten attackiert und beleidigt haben

Eine 43-Jährige und ein 40-Jähriger sollen am Mittwoch am Königsplatz Widerstand gegen die Polizei geleistet haben. Nach Auskunft der Polizei hatte die 43-Jährige gegen 20.45 Uhr einen Gegenstand gegen die Glasscheibe einer Haltestelle geworfen. „Eine vorbeifahrende Streife sah dies“, teilt die Polizei mit. „Bei der Kontrolle durch die Beamten wehrten sich die Frau und der Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen und verhielten sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.“ Der 40-Jährige habe zudem die Polizeibeamten beleidigt. Ein Polizist wurde durch den 40-Jährigen leicht verletzt. Der 40-Jährige „beruhigte sich nach Abschluss der Maßnahmen“, so die Polizei. Die 43-Jährige sei aber weiterhin aggressiv gewesen, weshalb die Polizei sie in den Arrest brachte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gegen die 43-Jährige und den 40-Jährigen. (jaka)

