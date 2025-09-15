55-Jähriger ruft immer wieder grundlos die Polizei

Ein 55-Jähriger hat am Sonntag über mehrere Stunden immer wieder bei der Polizei angerufen und den Einsatzkräften auch gedroht. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann in der Zeit von 17 bis etwa 20.30 Uhr zunächst mehrfach beim Innenstadtrevier angerufen. „Hierbei beleidigte und bedrohte er die Beamten“, heißt es von der Polizei. Später blockierte er den Angaben zufolge durch seine Anrufe auch zeitweise den Polizeinotruf. „Polizeibeamte suchten anschließend die Wohnung des Mannes auf“, heißt es weiter. Die Beamten stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Mobiltelefon des 55-Jährigen sicher. „Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein entsprechendes Krankenhaus“, heißt es weiter. Hierbei soll der 55-Jährige auch Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet haben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Missbrauchs von Notrufen und weiterer Delikte gegen den 55-Jährigen. (jaka)

