81-jährige Seniorin durchschaut Telefonbetrug

Ein Unbekannter hat am Dienstag versucht, eine Seniorin am Telefon zu betrügen. Doch die 81-Jährige ließ sich nicht hinters Licht führen.

Der Mann rief die Frau gegen 12.45 Uhr an. Wie die Polizei berichtet, teilte er der betagten Dame mit, dass sie Geld in einem mittleren fünfstelligen Bereich gewonnen habe. Um das Geld zu erhalten solle die Frau an einer Wohnanschrift einen hohen dreistelligen Geldbetrag übergeben. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch und verständigte ihre Nachbarn. Diese informierten die Polizei. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht, berichtet die Polizei, die der Frau bescheinigt, richtig gehandelt zu haben. Nun wird wegen versuchten Betrugs ermittelt.

Die Polizei weist wiederholt darauf hin, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und nicht über persönliche oder finanzielle Verhältnisse zu sprechen. „Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint“, so der Rat. (ina)