Abgewiesener Partygast attackiert Mitarbeiter von Disco

Zu einer Gewalttat im Nachtleben ist es am Sonntagmorgen in der Theaterstraße in Augsburg gekommen. Im Zentrum des Geschehens: ein alkoholisierter 23-Jähriger.

Ein 23 Jahre alter Partygast ist am Sonntagmorgen gegen 7 vor einer Diskothek in der Theaterstraße gewalttätig geworden. Nach Angaben der Polizei war der erheblich alkoholisierte Mann durch einen Mitarbeiter der Disco abgewiesen worden. „Der 23-Jährige schlug daraufhin zu“, so die Polizei. Er griff den Mitarbeiter den Angaben zufolge an und verletzte diesen leicht. Der 23-Jährige verletzte sich hierbei ebenfalls. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm den Partygänger mit. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 23-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (jaka)

