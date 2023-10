Augsburg-Innenstadt

Ausraster im Schönheitssalon: Mann will Mitarbeiterinnen schlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Augsburg zwei Frauen in einem Beautysalon attackiert. Eine von ihnen flüchtete in eine Apotheke.

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Montag versucht, zwei Mitarbeiterinnen eines Schönheitssalons am Jakobsplatz zu schlagen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 17.30 Uhr, die beiden Frauen konnten demnach ausweichen; eine flüchtete in eine nahegelegene Apotheke. "Der bislang Unbekannte folgt ihnen zunächst und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung", so die Polizei, die nun wegen versuchter Körperverletzung ermittelt und unter der 0821/323-2110 um Hinweise bittet. (jaka)

