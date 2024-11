Autofahrer fährt Jugendlichen an und verletzt ihn

In der Schießgrabenstraße an der Ecke zur Hermanstraße ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und einem 60-jährigen Autofahrer gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Jugendliche die Straße gegen 7.45 Uhr überquert. „Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW des 60-Jährigen“, heißt es weiter. Ein Passant beobachtete den Unfall und leistete dem Jugendlichen umgehend Erste Hilfe. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen. (jaka)

