Autofahrer im Drogenrausch

Die Polizei in Augsburg kontrolliert einen 32-Jährigen, der unter Drogeneinfluss steht. Dass er nicht mehr weiterfahren darf, ist nur eine der Konsequenzen.

Ein 32-Jähriger ist am Samstag unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Gögginger Straße unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei kontrollierten Beamte den Mann gegen 16.30 Uhr. "Während der Überprüfung stellten die Beamten beim 32-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest", heißt es von den Ermittlern. Ein Drogentest beim 32-Jährigen schlug an, die Polizisten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes, der sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 32-Jährigen. (jaka)