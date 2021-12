Augsburg-Innenstadt

vor 25 Min.

Autofahrer kracht alkoholisiert in Zaun und flüchtet - Polizei stellt ihn schnell

Ein 25-jähriger Mann fährt am Freitagabend mit seinem Auto in einen Zaun in der Otto-Lindenmeyer-Straße und flüchtet danach.

Ein 25-jähriger Mann fährt am Freitagabend mit seinem Auto in einen Zaun in der Otto-Lindenmeyer-Straße und flüchtet danach. Sein Auto lässt er stehen. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein Anwohner in der Otto-Lindenmeyer-Straße musste am Freitag beobachten, wie ein Autofahrer in seinen Zaun fuhr. Wie die Polizei berichtet, meldete sich der Anwohner gegen 22.30 Uhr bei den Einsatzkräften. Der Fahrer flüchtete und ließ das Fahrzeug am Unfallort zurück. Die Polizei machte den Fahrer kurze Zeit später in der näheren Umgebung ausfindig, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Promillewert von 1,2. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und zu Fuß weitergehen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der Sachschaden an Auto und Zaun ist hoch; nach Angaben der Polizei liegt er im mittleren fünfstelligen Bereich. (jaka)

