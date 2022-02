Autofahrer umfährt Demoabsperrung: Polizei sucht Zeugen

Ein 82-jähriger Autofahrer hat bei der Corona-Demo am Samstag unter anderem ein Polizeimotorrad touchiert. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Die Polizei ermittelt weiter gegen einen 82-jährigen Autofahrer, der am Samstagnachmittag die Straßensperrungen wegen der Corona-Demonstration in Augsburg nicht akzeptieren wollte. Der Mann war mit seinem Auto deshalb unter anderem entgegen der Fahrrichtung in der Gesundbrunnenstraße unterwegs und touchierte ein Polizeimotorrad. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche Betroffene, die durch den Autofahrer gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jöh)