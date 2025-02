Bandendiebstahl: Zwei mutmaßliche Täter müssen in U-Haft

Beamte der Polizei haben am Dienstag zwei mutmaßliche Diebe festgenommen, die nun im Gefängnis sitzen. Wie die Polizei berichtet, fiel Beamten einer Streife gegen 15 Uhr im Innenstadtbereich ein Auto mit Diebesgut an Bord auf. „Das Auto war den Einsatzkräften bereits aus Diebstahlsfällen in der Vergangenheit bekannt“, heißt es von der Polizei. „Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Auto Diebesgut fest.“ Die Beute hat nach Polizeiangaben einen Wert im niedrigen vierstelligen Eurobereich. „Die Beamten nahmen daraufhin die vier männlichen Insassen im Alter von 18 bis 28 Jahren vorläufig fest“, heißt es weiter. Als die Polizei die Wohnungen der Verdächtigen durchsuchte, fanden die Beamten weiteres Diebesgut im Wert von knapp 37.000 Euro. Es soll sich um verschiedene Produkte handeln, etwa Elektroartikel, Lebensmittel und Kleidung, „die letztlich mit einem Lkw abtransportiert werden mussten“. Zudem nahmen die Einsatzkräfte hier eine 50-jährige Frau und ihren 50-jährigen Mann vorläufig fest, die ebenfalls tatverdächtig sind. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden zwei Beschuldigte im Alter von 23 und 28 Jahren einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Bandendiebstahls und setzte diese in Vollzug. Die zwei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die übrigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen entlassen. (jaka)

