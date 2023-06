Bar-Gast stiehlt Handtasche und muss später in Arrest

Für einen Nachtschwärmer ist der Abend in einer Arrestzelle der Polizei geendet. Was der 21-Jährige angestellt hatte.

In einer Bar in der Heilig-Grab-Gasse in Augsburgs Innenstadt hat am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr ein 21-Jähriger laut Polizei die Handtasche einer 33-Jährigen entwendet. Ein weiterer Gast, der dies beobachtet hat, nahm dem Mann die Handtasche ab und stellte ihn zur Rede.

Die Polizei wurde gerufen. Da die 33-Jährige schilderte, dass Geld aus ihrer Handtasche fehle, wurde der Mann durchsucht. Die Beamten wurden beim 21-Jährigen, der mit etwa 1,2 Promille betrunken war, fündig. Er erhielt einen Platzverweis. Nur eine halbe Stunde später wurde die Polizei erneut zur Bar gerufen, weil der Mann zurückgekehrt war.

Er verhielt sich demnach aggressiv und beleidigte andere. Der 21-Jährige musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Gegen ihn wird wegen Diebstahls, Beleidigung sowie Hausfriedensbruchs ermittelt. (ina)