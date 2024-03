Bauarbeiter verletzt sich - Polizei leistet Erste Hilfe

Ein 22-Jähriger verletzt sich auf einer Baustelle in der Innenstadt von Augsburg schwer. Polizisten versorgen ihn, ehe er ins Krankenhaus kommt.

Die Polizei ist am Dienstag zu einem stark blutenden Mann in die Straße Am Fischertor gerufen worden. Den Angaben der Ermittler zufolge hatte sich ein 22-Jähriger bei Arbeiten auf einer Baustelle mit einem Messer verletzt. Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann auf dem Boden gelegen, heißt es weiter. Der 22-Jährige hatte sich an der Innenseite des Oberschenkels verletzt. Die Beamten versorgten ihn sofort medizinisch und legten ein sogenanntes Tourniquet an, konnten die Blutung also durch Abbinden stoppen. Zur weiteren Versorgung wurde der 22-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (jaka)