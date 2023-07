Bei Rettungsdienst-Einsatz: Mann greift nach Polizei-Waffe

Ein Rettungseinsatz in der Augsburger Innenstadt hat für einen Mann im Polizeiarrest geendet.

Der Rettungsdienst wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr in die Straße "Auf dem Rain" in der Innenstadt gerufen, um dort einen 64-Jährigen zu versorgen. Die Situation eskalierte. Nach Angaben der Polizei beleidigte der Patient das Rettungspersonal, das die Polizei rief. Als ein Beamter den Mann zur Identitätsfeststellung durchsuchte, griff dieser laut Polizei an die Waffe des Beamten.

Die Einsatzkräfte reagierten schnell und fesselten den Mann. Dieser wehrte sich und ließ sich offenbar nicht beruhigen. Er musste die Nacht schließlich im Polizeiarrest verbringen. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (ina)