Betrugsversuch an Parkscheinautomaten in Maxstraße

Am Montag brachten unbekannte Personen Aufkleber auf Parkscheinautomaten in der Maximilianstraße an. Ein QR-Code auf dem Aufkleber sollte laut Polizei den Anschein erwecken, dass man zu einem Bezahlvorgang für das Parkticket weitergeleitet wird. In Wahrheit handelt es sich jedoch um einen Betrug. Ein Schaden ist bislang nicht eingetreten, so die Polizei.

Sie ermittelt nun wegen versuchtem Betrug und nimmt Hinweise unter 0821/323-2110 entgegen. (möh)