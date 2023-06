Betrugsversuch: Falscher Polizist scheitert mit Schock-Anruf

Ein Mann ruft bei einem Senior an und behauptet, dieser müsse viel Geld zahlen, sonst komme ein Angehöriger ins Gefängnis. Doch der Betrug scheitert - gerade noch so.

Ein 84-Jähriger hätte am Dienstag beinahe Goldbarren an einen Betrüger übergeben. Wie die Polizei berichtet, erhielt der Senior gegen 11 Uhr einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab. "Er forderte einen sechsstelligen Geldbetrag, da der Schwiegersohn des 84-Jährigen sonst in das Gefängnis kommen würde", teilt die Polizei mit. Der Telefonbetrüger habe dem 84-Jährigen weismachen wollen, das dessen Schwiegersohn eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall getötet habe. Der Senior wollte den Betrag in Form von Goldbarren und Goldmünzen bezahlen, die Übergabe sollte der Darstellung der Polizei zufolge an einem Platz in der Innenstadt erfolgen. Allerdings kam der 84-Jährige auf dem Weg zur Übergabe an einem Polizeirevier vorbei und erkundigte sich nach dem Vorfall. "Die Beamten konnten den Mann beruhigen", teilt die Polizei mit. Es handelte sich um einen sogenannten "Schockanruf". Die Polizisten brachten die Goldbarren wieder in Sicherheit und den Mann nach Hause. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer.