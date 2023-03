Betrunkene Frau fliegt aus Augsburger Bar und greift Polizisten an

Eine Betrunkene wird aus einer Bar in der Augsburger Innenstadt verwiesen. Die Nacht endet für sie in einer Arrestzelle.

Eine betrunkene Nachtschwärmerin hatte in der Nacht zum Donnerstag Ärger in einer Bar und ist mit der Polizei aneinander geraten. Die 37-Jährige wurde laut Polizei gegen 2 Uhr nachts aus einer Bar in der Maximilianstraße verwiesen, weil sie sich dort aggressiv verhalten haben soll. Ein Mitarbeiter des Lokals rief die Polizei, weil die Frau sich weigerte, zu gehen. Als die Beamten die Personalien der Frau aufnahmen, schlug sie nach den Polizisten und beleidigte sie.

Betrunkene 37-Jährige greif in Augsburg Polizisten an

Ein Atemtest ergab bei der Frau einen Alkoholwert im Blut von über zwei Promille. Die Beamten brachten die Betrunkene in eine Arrestzelle des Präsidiums. Gegen die Frau wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (jöh)