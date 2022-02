Betrunkener belästigt mehrere Mädchen in Augsburger Staßenbahn sexuell

Vier Jugendliche werden in der Straßenbahn von einem 57-Jährigen sexuell belästigt. Als ihn die Polizei ausfindig macht, ist schnell klar: Der Mann ist kein Unbekannter.

Ein 57-jähriger Mann hat am Mittwoch in der Straßenbahn mehrere Mädchen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich eine Zeugin um etwa 13.30 Uhr. Die hinzugerufene Streife befragte die 14- und 15-Jährigen, die bei der Zeugin gewartet hatten. Demnach hatte sich der Mann in der Straßenbahnlinie 2 in Fahrtrichtung Königsplatz an drei der vier Mädchen sowie an eine weitere Unbekannte von hinten herangedrängt und sie sexuell belästigt. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin aus der Straßenbahn.

Sexuelle Belästigung in Straßenbahn: Polizei findet Betrunkenen

Nach der Befragung nahmen die Polizeibeamten die Fahndung auf. Sie stellte sich kurz darauf als erfolgreich heraus, als der Täter im Bereich der Rote-Torwall-Anlage ausfindig gemacht wurde. Der mit knapp 1,4 Promille stark alkoholisierte 57-Jährige war den Beamten bereits bekannt. Er wurde festgenommen und in den Polizeiarrest verbracht, da er unter Führungsaufsicht stand und gegen diese verstoßen hatte.

Den 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen sexueller Übergriffe sowie wegen Verstößen gegen Weisungen während der Führungsaufsicht. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Geschädigte, die ebenfalls vom Beschuldigten angegangen wurden, oder Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (kmax)