Betrunkener Mann beleidigt Polizisten

Er war betrunken und offensichtlich nicht gut auf die Polizei zu sprechen. Ein Mann hat in der Augsburger Innenstadt Polizisten beleidigt.

Als zwei Beamte am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Maximilianstraße auf Streifenfahrt unterwegs waren, wurden sie laut Polizeibericht von einem 33-jährigen Fußgänger beleidigt. Die Polizistin und ihr Kollege hielten daraufhin an und stellten den Mann zur Rede. Dieser war sichtlich alkoholisiert und weiterhin nicht gut auf die Polizei zu sprechen. Seine Personalien mochte er zunächst nicht nennen.

Dem Streifenteam gelang es schließlich, den Mann zu identifizieren. Der 33-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Auch die Nichtangabe seiner Personalien wird als Ordnungswidrigkeit Folgen für ihn haben. (ina)