Betrunkener stiehlt Stuhl und randaliert am Augsburger Königsplatz

Am Augsburger Königsplatz wird ein 43-Jähriger am frühen Montagmorgen auffällig. Mit einem gestohlenen Stuhl beschädigt der Betrunkene eine Fensterscheibe.

Ein 43-jähriger Mann hat am frühen Montagmorgen am Königsplatz randaliert. Wie die Polizei mitteilte, stahl der Mann zunächst einen Stuhl, der im Außenbereich einer Bäckerei stand. Anschließend nahm der den Stuhl, um damit die Fensterscheibe eines Lokals im Barthshof zu beschädigen. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mann randaliert am Königsplatz mit gestohlenem Bäckerei-Stuhl

Ungeschoren kam der Mann aber nicht davon. Das Personal einer Gaststätte in der Katharinenstraße stellte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Polizeistreife fest. Die Beamten veranlassten einen Alkoholtest - dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten. (kmax)