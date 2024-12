Brand am Diako verursacht rund 20.000 Euro Schaden

Der Brand, der am Donnerstagvormittag im Diakonissenkrankenhaus ausgebrochen war, hat einen beträchtlichen Schaden angerichtet. Auch die Ursache scheint inzwischen festzustehen.

Das Feuer war gegen 10.15 Uhr in dem Krankenhaus in der Frölichstraße ausgebrochen. Offenbar handelte es sich um einen Schwelbrand in der Absauganlage einer Werkstatt. Die Feuerwehr löschte schnell. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. (ina)