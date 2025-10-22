Freiwillige für IT-Sprechstunde im Café Tür an Tür gesucht

Tür an Tür sucht engagierte Freiwillige für eine neue IT-Sprechstunde in Augsburg. Die Ehrenamtlichen unterstützen Geflüchtete und Zugewanderte beim Umgang mit Smartphone, Laptop und digitalen Anwendungen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 30. Oktober, um 15 Uhr im Café Tür an Tür, Wertachstr. 29, statt. Weitere Infos gibt es bei Margot Laun, E-Mail Margot.Laun@tuerantuer.de oder Telefon 0821/90799731. (AZ)

