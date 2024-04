Dampfstrahler wird von ICE mitgeschleift und verliert Benzin am Bahnsteig

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am Samstag zu Verspätungen am Hauptbahnhof in Augsburg gesorgt. Laut Polizei passierte der Unfall bei Reinigungsarbeiten.

Zu einem Unfall ist es am Samstag am Augsburger Hauptbahnhof gekommen. Den Angaben der Bundespolizei zufolge ereignete er sich, als ein 32-jähriger Bahnmitarbeiter Reinigungsarbeiten durchführte. Hierbei soll sich der Schlauch seines benzinbetriebenen Dampfstrahlers in dem Drehgestell eines durchfahrenden ICE verfangen haben und mitgeschleift worden sein. "Während der nächtlichen Reinigungsarbeiten am Bahnsteig 1 des Augsburger Hauptbahnhofs hing der Schlauch des Dampfstrahlers in den Gleisen", so die Darstellung der Ermittler. Dies bemerkte der 32-jährige Bahnmitarbeiter, der die Arbeiten durchführte, jedoch nicht. Als gegen 1 Uhr nachts ein ICE einfuhr, verfing sich der Schlauch in dessen Drehgestell.

"Hierbei wurde der benzinbetriebene Dampfstrahler circa 25 Meter über den Bahnsteig geschleift", heißt es weiter. Das Benzin aus dem Tank verteilte sich über den Bahnsteig. Da der ICE bereits die Bremsung zum Halt am Bahnhof eingeleitet hatte, fuhr er mit verringerter Geschwindigkeit. Personen wurden nicht verletzt. Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Nach einer rund 50-minütigen Verspätung konnte der ICE seine Fahrt fortsetzen. Inwiefern es sich hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (jaka)