Dieb stiehlt Kennzeichen von BMW

Ein Anwohner beobachtet, wie jemand Kennzeichen von einem BMW in Augsburg abmontiert und mitnimmt. Nun ermittelt die Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch die Kennzeichen eines BMW in der Provinostraße gestohlen. Ein Anwohner beobachtete nach Polizeiangaben den bislang unbekannten Täter, wie er sich gegen 11.45 Uhr auffällig um das geparkte Auto bewegte. Der unbekannte Täter montierte beide Kennzeichen des Autos ab und steckte diese ein. Anschließend stieg er in einen silbernen Kleinwagen, in dem eine weitere Person wartete. Mit dem Auto fuhr der Mann in unbekannte Richtung davon. Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,70 Meter groß und 25 Jahre alt sein, war den Angaben zufolge dünn und trug eine Arbeitshose und eine schwarze Jacke mit einer Kapuze. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl der Kennzeichen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)