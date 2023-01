Dieb stiehlt Tasche aus Fahrradkorb: Zeuge hält ihn fest

Eine Frau fährt mit dem Rad durch Augsburgs Innenstadt, als ein Jugendlicher aus ihrem Korb ihre Handtasche klaut. Ein Zeuge eilt zu Hilfe.

Eine 46 Jahre alte Frau war am Dienstag gegen elf Uhr mit ihrem Fahrrad in der Frauentorstraße unterwegs. Als sie an einem 14-Jährigen vorbeifuhr, griff dieser laut Polizei in den Fahrradkorb, der sich auf dem Gepäckträger befand, und stahl die Handtasche. Die Radlerin bemerkte die Tat, sie rief dem Dieb hinterher.

Dadurch wurde ein 19-jähriger Mann auf die Situation aufmerksam. Wie die Polizei berichtet, verfolgte er den jungen Täter, stellte ihn schließlich in der Karmelitengasse und übergab ihn der alarmierten Polizeistreife. Der 14-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (ina)