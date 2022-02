Dieb verletzt Rettungsdienst-Mitarbeiterin und bedroht Polizisten

In der Augsburger Innenstadt geht ein 45-Jähriger zunächst auf Rettungskräfte los, dann auch mit Tierabwehrspray auf Polizisten. Zuvor soll er Tabak gestohlen haben.

Ein 45-Jähriger hat am Mittwochmittag im Hohen Weg eine Mitarbeiterin des Rettungsdiensts verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann gegen 12.20 Uhr an einem Rettungswagen vorbei, als die Rettungskraft gerade einen Patienten aus dem Transporter lud. Dabei schlug der Mann grundlos mit Gewalt die Tür des Fahrzeugs zu, wodurch die Hand der Rettungsdienst-Mitarbeiterin eingeklemmt wurde. Anschließend trat der Mann noch gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs.

Ausnahmezustand: Dieb verletzt in Augsburg Rettungsdienst-Mitarbeiterin

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten den Täter in der Frauentorstraße. Daraufhin zog der Mann ein Tierabwehrspray aus der Tasche und bedrohte die Polizisten damit. Diese überwältigten den Mann, brachten ihn zu Boden und fixierten ihn. Auf der Dienststelle wurde der Mann durchsucht. Dabei fanden die Beamten einen Beutel Tabak, zwei Messer und zwei Schraubendreher. Der Mann gab an, den Tabak gestohlen zu haben, leistete überdies jedoch erneut Widerstand und beleidigte die Beamten. Da er sich nach Angaben der Polizei augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert. (kmax)