Diebe dringen nachts in Modegeschäft ein

Zeugen beobachten, wie zwei Männer in einen Laden in Augsburg eindringen und kurz darauf flüchten. Von den Tätern ist zumindest die Kleidung bekannt.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag einen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Frauentorstraße begangen. Nach Angaben der Polizei beobachteten Anwohner, wie die Täter gegen 2.30 Uhr in das Geschäft eindrangen und wie sie anschließend flüchteten. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Die Beute der Diebe hatte einen Gesamtwert im dreistelligen Eurobereich, so die Polizei. Die beiden unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben: Einer soll eine rote Jacke und Sturmhaube getragen haben, er hatte demnach eine Tasche bei sich. Der andere Mann trug den Angaben zufolge eine gelbe Jacke und ebenfalls eine Sturmhaube. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (jaka)