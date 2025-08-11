Diebe stehlen geparkten Transporter: Kripo ermittelt

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 9.45 Uhr, einen Transporter aus der Schwimmschulstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zugang zu einem Gelände verschafft, auf dem der schwarze Iveco geparkt war. Anschließend stahlen sie das Fahrzeug, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, werde derzeit abgeklärt, ebenso die genaue Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

