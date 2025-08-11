Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Innenstadt: Diebe stehlen geparkten Transporter: Kripo ermittelt

Augsburg-Innenstadt

Diebe stehlen geparkten Transporter: Kripo ermittelt

Ein Fall von Diebstahl in der Nähe des Plärrers beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise, einige Fragen sind noch offen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Diebstahl in der Schwimmschulstraße beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    Ein Diebstahl in der Schwimmschulstraße beschäftigt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 9.45 Uhr, einen Transporter aus der Schwimmschulstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zugang zu einem Gelände verschafft, auf dem der schwarze Iveco geparkt war. Anschließend stahlen sie das Fahrzeug, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, werde derzeit abgeklärt, ebenso die genaue Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden