Diebes-Paar beklaut Besucherin des Hermanfriedhofs

Als eine ältere Dame den Hermanfriedhof in der Augsburger Innenstadt besuchte, wurde sie Opfer von Dieben.

Unbekannte Täter haben am späten Sonntagvormittag auf dem Hermanfriedhof in der Augsburger Innenstadt zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine ältere Friedhofsbesucherin ihre Handtasche an einen Grabstein gehangen.

Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau entwendeten diese und rannten davon. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Der Mann war 1,70 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, bekleidet mit blauer Jeans und schwarzem Oberteil. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Seine Komplizin war circa 1,65 Meter groß, etwa 32 Jahre alt, sie hatte kurze schwarze Haare. Die Frau trug eine schwarze Oberbekleidung und hatte ebenfalls einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise unter 0821/323-2110. (ina)