Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Innenstadt: Diebstahl am Rathausplatz: Polizei bittet um Hinweise

Augsburg-Innenstadt

Diebstahl am Rathausplatz: Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntagmorgen wurde einem 43-jährigen von einem unbekannten Täter in Augsburg sein Geldbeutel gestohlen: Die Polizei sucht nach Zeugen, die Schadenssumme ist hoch.
    • |
    • |
    • |
    Der Fall ereignete sich in der Innenstadt, berichtet die Polizei in Augsburg.
    Der Fall ereignete sich in der Innenstadt, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen einem Mann am Rathausplatz seinen Geldbeutel gestohlen. Der Täter floh daraufhin, berichtet die Polizei. Zuvor hatte der Unbekannte den 43-jährigen Mann gegen 5.30 angesprochen und nach Geld gefragt. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt, klein und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (crü)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden