Diebstahl am Rathausplatz: Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen einem Mann am Rathausplatz seinen Geldbeutel gestohlen. Der Täter floh daraufhin, berichtet die Polizei. Zuvor hatte der Unbekannte den 43-jährigen Mann gegen 5.30 angesprochen und nach Geld gefragt. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt, klein und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (crü)

