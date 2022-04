Dreister Betrüger scheitert an rüstiger Seniorin in Augsburg

Die Seniorin ließ sich auch durch Drohungen des "falschen Polizisten" nicht einschüchtern. Wozu die richtige Polizei in diesem Fall rät.

An die "Falsche" geriet ein mutmaßlicher Betrüger, als er am Montag gegen 13 Uhr an der Haustüre eines Mehrfamilienhauses im Äußeren Pfaffengässchen klingelte und Einlass in die Wohnung einer Seniorin begehrte. Er gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, er müsse prüfen, ob die Frau im Besitz von Falschgeld sei. Die Seniorin verweigerte dem Mann den Zutritt, wodurch er wütend wurde und seine Forderung nach dem angeblichen Falschgeld verstärkte, teilt die "echte" Polizei mit. Da ihm der Zutritt weiter verweigert wurde, begann er die Frau zu bedrohen. Die Seniorin ließ sich auch durch diese Einschüchterungsversuche nicht erweichen, flüchtete sich zu einem Nachbarn und verständigte die richtige Polizei. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter Telefon 0821/323-3810 zu melden.

Tipps der Augsburger Polizei

Die Polizei rät in solchen Fällen, sich nicht einschüchtern zu lassen und auf keinen Fall die Türe zu öffnen. Des weiteren sollte umgehend die Polizei verständigt und abgewartet werden, bis die Polizeibeamten eintreffen. "Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen, bevor Sie die Beamten in ihr Haus lassen."