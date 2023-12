E-Roller-Fahrer stürzt und verletzt sich

Ein Sturz hat für einen E-Roller-Fahrer in Augsburg Konsequenzen. Als Polizisten den Fall aufnehmen, fallen ihnen zwei Sachen auf.

Ein E-Rollerfahrer ist am Dienstag in der Argonstraße gestürzt. Nach Polizeiangaben war er stark alkoholisiert. Demnach teilte ein Zeugen den Beamten gegen 21.30 Uhr mit, dass ein Mann von seinem Gefährt gestürzt sei und sich offensichtlich leicht verletzt habe. "Die verständigten Einsatzkräfte trafen den alkoholisierten Mann noch in der Nähe an", so die Polizei. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr und hatten auch den Verdacht, dass er illegale Drogen missbraucht haben könnte. "Da der Mann weder mit einem Alkoholtest noch einem Drogentest einverstanden war, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Mann", heißt es weiter. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (jaka)