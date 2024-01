Einbrecher dringen in Kindergarten ein

Unbekannte Täter brechen in einen Kindergarten in der Innenstadt von Augsburg ein. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Dienstag, 10.15 Uhr, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten in der Riedlerstraße eingedrungen. Sie machten nach Polizeiangaben Beute, deren Gesamtwert im mittleren dreistelligen Eurobereich liegt.

Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)