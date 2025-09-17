Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Innenstadt: Einbrecher dringen in Modegeschäft ein und stehlen Schaufensterpuppen

Augsburg-Innenstadt

Einbrecher dringen in Modegeschäft ein und stehlen Schaufensterpuppen

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Einbruchsdelikt gegen bislang unbekannte Täter. Der angerichtete Schaden in dem Geschäft ist hoch.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Einbruch in der Innenstadt.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Einbruch in der Innenstadt. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, Schaufensterpuppen mit Abendkleidern aus einem Modegeschäft am Perlachberg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter dabei gewaltsam Zugang zu einer Schaufenstervitrine. Der Beuteschaden liege im niedrigen vierstelligen Eurobereich, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. „Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden