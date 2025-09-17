Einbrecher dringen in Modegeschäft ein und stehlen Schaufensterpuppen

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, Schaufensterpuppen mit Abendkleidern aus einem Modegeschäft am Perlachberg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter dabei gewaltsam Zugang zu einer Schaufenstervitrine. Der Beuteschaden liege im niedrigen vierstelligen Eurobereich, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. „Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

