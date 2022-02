Einbrecher dringt in Sportheim ein

Ein Einbrecher dringt in ein Sportheim in der Augsburger Innenstadt ein und stahl dort verschiedene Gegenstände. Offenbar wurde der Täter aber gestört.

In der Nacht auf Montag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Sportheim in der Holzbachstraße eingebrochen. Dort stahl er verschiedene Einrichtungs- und Dekogegenstände im mittleren dreistelligen Eurobereich, berichtet die Polizei. Offenbar wurde der Täter jedoch gestört, denn er ließ nach Darstellung der Ermittler einige Gegenstände zurück, die er bereits zusammengetragen hatte. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter 0821/323-2610 zu melden. (jaka)