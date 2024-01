Augsburg-Innenstadt

Einbrecher steigen in Kindergarten ein

Ein Einbruch in einen Kindergarten beschäftigt die Polizei in Augsburg.

Unbekannte brechen in einen Kindergarten in der Innenstadt von Augsburg ein. Beute machen sei keine, doch sie richten Sachschaden an.

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, in einen Kindergarten in der Provinostraße eingebrochen. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet", berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen Einbruchdiebstahls und bittet unter der 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)

