Einbrecher steigt in Büro in Augsburg ein und klaut Computer

Ein bislang unbekannter Täter dringt über eine Kellertür in ein Gebäude in der Augsburger Innenstadt ein und stiehlt einen Computer. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Samstag, etwa 12 Uhr, über eine Kellertür in ein Büro in der Provinostraße auf Höhe der 50er-Hausnummern eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stahl der Einbrecher einen Computer, dessen Wert im mittleren vierstelligen Bereich liegt. An der Kellertür entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kripo Augsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)