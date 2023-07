Augsburg-Innenstadt

16:25 Uhr

Einbrecher steigt in Gaststätte in der Perzheimerstraße ein

Ein Einbruch in Augsburg beschäftigt die Polizei.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in eine Gaststätte in der Innenstadt von Augsburg ein. Sie stehlen Bargeld und richten hohen Sachschaden an.

In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Perzheimerstraße eingebrochen. "Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich", berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise. (jaka)

