Einbrecher wird in Augsburg von Bewohnerin überrascht

Als es bei einer Augsburgerin daheim klingelt, reagiert diese nicht. Wenig später hört sie, wie jemand ihre Tür öffnet.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag versucht, in eine Wohnung in der Augsburger Innenstadt einzubrechen. Er rechnete aber nicht mit der Bewohnerin im Haus.

Es war gegen 9.20 Uhr als ein Unbekannter bei einer Wohnung in der Oblatterwallstraße klingelte. Die Bewohnerin ging aber nicht an die Tür. Allerdings hörte sie nach Angaben der Polizei wenige Minuten später, wie sich jemand an der Wohnungstüre zu schaffen machte und diese schließlich öffnete.

Noch bevor der Täter die Wohnung betreten konnte, machte die Bewohnerin auf sich aufmerksam. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Die Kripo Augsburg ermittelt nun nach ihm. (ina)