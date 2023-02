Einbruch in Wohnungen: Unbekannter Täter stiehlt Schmuck

In der Brückenstraße in Augsburg hat ein Einbrecher zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei erbeutete er mehrere Wertgegenstände. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen.

In eine Wohnung in der Brückenstraße in der Augsburger Innenstadt ist im Zeitraum vom 31. Januar bis zum 4. Februar eingebrochen worden. Nach Auskunft der Polizei befindet sich das Mehrfamilienhaus im Bereich der 20er Nummern. "Der Wohnungsinhaber befand sich auf einer Geschäftsreise, bei seiner Rückkehr bemerkte er das beschädigte Türschloss", heißt es von der Polizei. Ein bislang unbekannter Täter war in die Wohnung eingedrungen und hatte schließlich Schmuck gestohlen, dessen Wert im hohen vierstelligen Eurobereich liegt. Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum auffällige Personen bemerkt haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Nummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)