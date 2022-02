Einbruchsversuch: Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach Zeugen

Ein bislang Unbekannter versucht offenbar, in der Augsburger Innenstadt eine Haustür aufzuhebeln. Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist.

Am Donnerstagvormittag hat offenbar ein Mann versucht, eine Haustür in der Augsburger Pranthochstraße aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Bewohner des Hauses gegen 10.30 Uhr verdächtige Geräusche an der Tür. Als er sie daraufhin öffnete, stand ein Mann davor. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro.

Versuchter Einbruch in der Pranthochstraße? Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall oder den mutmaßlichen Täter beobachtet haben. Er soll zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß sein, eine "leicht korpulente" Statur und lichtes schwarzes Haar haben. Bekleidet war er offenbar mit einem grauen Mantel sowie einer schwarzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-3810 bei der Kriminalpolizei zu melden. (kmax)