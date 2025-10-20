Icon Menü
Augsburg-Textilviertel: Einbrüche in Wohnungen: Kripo sucht nach Zeugen und Tätern

Augsburg-Textilviertel

Einbrüche in Wohnungen: Kripo sucht nach Zeugen und Tätern

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen zweier Einbruchsdelikten im Textilviertel und in Pfersee. In einem Fall wurden die Täter gestört.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen zweier Einbruchsdelikte. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 17.15 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Arthur-Piechler-Straße im Textilviertel verschafft. Wie hoch der Wert der Beute ist und wie viel Schaden entstand, werde derzeit abgeklärt, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Ein ähnliches Delikt ereignete sich in Pfersee am Sonntag. Den Angaben zufolge versuchten unbekannte Täter, sich in der Zeit von 18.40 bis 19.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Deutschenbaurstraße zu verschaffen. „Offenbar wurden die Täter von den Bewohnern gestört, als diese nach Hause kamen“, heißt es von der Polizei. Somit gelang es den Tätern nicht, die Wohnung zu betreten. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

