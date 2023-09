Eine Ohrfeige löst in der Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz aus

Zu einem zunächst größeren Polizeieinsatz ist es in der Augsburger Innenstadt gekommen. Denn zunächst war von einer Auseinandersetzung mit einem Messer die Rede.

Am frühen Freitagabend gegen 18.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es in einer Wohnung in der Wolfgangstraße in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung käme. Dabei sei auch ein Messer im Spiel, hieß es. Mehrere Streifen rückten an. Dort verließen schließlich ein 23-Jähriger sowie kurz darauf eine 20-Jährige die betreffende Wohnung und kamen zu den Einsatzkräften.

Beteiligten des Streits in Augsburg sind bei der Polizei wenig gesprächig

Offenbar war es vor dem Notruf zu einem Streit gekommen, bei dem die 20-Jährige dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen hatte, heißt es im Polizeibericht. Eine intensive Abklärung vor Ort ergab laut Polizei keine Hinweise auf ein Messer oder auf eine sonstige Waffe. Sowohl der Mann als auch die Frau waren demnach alkoholisiert und gegenüber der Polizei äußerst unkooperativ.

Um weitere Vorfälle an diesem Abend zu unterbinden, erteilten die Beamten dem 23-Jährigen, der bei der Frau zu Besuch war, einen Platzverweis. Gegen die 20-Jährige wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (ina)