Einsatz am Königsplatz: Polizei will helfen und wird attackiert

Eigentlich wollte die Polizei am Augsburger Königsplatz einem Verletzten nur helfen. Doch dann wollte dieser zubeißen.

Eine verletzte Person am Augsburger Königsplatz, so lautete die Einsatzmeldung für die Polizeistreife am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 35-Jährigen, der sichtlich alkoholisiert und leicht an der Hand verletzt war. Nach Angaben der Polizei verhielt sich der Betrunkene sofort aggressiv und trat nach den Beamten.

Als die Einsatzkräfte den 35-Jährigen fesseln wollten, wehrte er sich. Laut Polizei schlug er einem Polizisten ins Gesicht und versuchte, weitere Beamte zu beißen. Schließlich konnte der Mann gefesselt werden.

Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur weiteren Behandlung in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Widerstand sowie Körperverletzung. (ina)